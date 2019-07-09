من 1.5 إلى 18 يورو ضريبة على كل تذكرة طيران في فرنسا عام 2020

قالت وزيرة النقل الفرنسية إليزابيث بورن، الثلاثاء، إن بلادها ستفرض ضريبة بيئة على رحلات شركات الطيران التي تقلع من فرنسا ويتوقع أن تجمع 180 مليون يورو (201.67 مليون دولار) بداية من عام 2020.

وقالت في مؤتمر صحفي "قررنا فرض ضريبة بيئة علي جميع الرحلات التي تقلع من فرنسا "مضيفة أن الحصيلة ستمول المواصلات في فرنسا.

وبذلك ستتراوح قيمة الضريبة ما بين 1.5 يورو إلى 18 يورو على حسب نوع تذكرة الطيران والدرجة والوجهة.

وستبلغ الضريبة التي سيتم تطبيقها فقط على الرحلات المغادرة من فرنسا، 1.50 يورو في الدرجة الإقتصادية أو السياحية للرحلات الداخلية والخارجية

و9 يورو لهذه الرحلات في درجة رجال الأعمال، و 3 يورو لرحلات الدرجة السياحية خارج الاتحاد الأوروبي و 18 يورو لرحلات درجة رجال الأعمال.

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