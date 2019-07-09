جمجمة هدية تسبب أزمة سياسية في كندا

تعرضت مرشحة للانتخابات الفيدرالية في كندا لانتقادات بسبب إهدائها جمجمة بشرية من القرن الثامن عشر لصديقها كهدية عيد ميلاد.

وأرسلت مرشحة حزب المحافظين كلير راتي، الجمجمة التاريخية إلى أوليفر جيمس براون صديقها، الذي نشرصورة للجمجمة مع تعليق على الفيسبوك: "سعيد للغاية يا فاتنة هدية رائعة شكرا جزيلا لك!"

وقالت راتي أن مستندات الشراء تظهر أن الجمجمة أوروبية وتعود إلى أوائل القرن الثامن عشر، وقالت إن الجمجمة التي اشترتها من متجر في تورنتو "من المحتمل أن تكون قد تم التبرع بها للعلم"

وقالت تريسي داوني، المدير التنفيذي في جمعية الأمير روبرت لخدمات السكان الأصليين : "إن الشخص العادي الذي يصادف شيئًا كهذا، قد يرغب في معرفة من أين جاء، وما أصله، يجب إعادة الرفات إلى أي شخص قريب من صاحب الجمجمة، حتى لو لم يكن من السكان الأصليين ... أعتقد أنه أمر مروع ، يجب أن تعود الجمجمة لأصحابها".

لكن راتي قالت إنها حققت في المتجر على نطاق واسع قبل الشراء " أمضيت حوالي ستة أشهر في البحث للتأكد من أن البائع الذي اشتريت الجمجمة من عنده يتبع القوانين التي تنظم بيع و شراء هذه الأشياء".

كوري هان، مدير الاتصالات في حزب المحافظين، دافع عن مرشح الحزب. وقال "نحن نقف وراء كلير 100 في المائة". "لقد اشترتها من أحد الباعة المعروفين على الإنترنت، و إتبع كلاهما المعايير اللازمة فلا توجد أي مشكلة".

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