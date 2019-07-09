شاهد: أكبر معرض فني مجاني في الهواء الطلق تحتضنه العاصمة لندن

تحتضن حديقة ريجنتس بارك في لندن أكبر عرض فني مجاني في الهواء الطلق فريز سكورلترز الذي يشارك فيه أكثر من 20 فنانًا عالميًا. فبعيدًا عن رواقات العرض المزدحمة يستمتع زوار حديقة ريجنس بارك بالأعمال الفنية في الحديقة الإنجليزية الواقعة في وسط العاصمة في الفترة ما بين 3 يوليو/ تموز إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

المعرض الذي ترعاه محافظة المعارض الفنية كلار كوراتور يزيح الحواجز بين زوار الحديقة وهواة الفن في ديكور طبيعي تزينه الأشكال الفنية الملونة والمنحوتات البرونزية والمنشآت العملاقة.

هذه المبادرة تسمح بالإضافة إلى التجول في الحديقة، الإستمتاع بزيارة الأشكال الفنية والمنحوتات لعدة مرات خلال أشهر الصيف، البعض الآخر يجد متعة بالنظر إليها كل يوم على طريق العمل.

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وتتنوع الأشكال المعروضة ما بين منحوتات متنوعة مثل قناع "الحكم الذاتي موريس" لزاك أوفي المصنوع من قطع غيار السيارات وكذلك "سيلوس وارم" لبيل وودرو، الذي يصور النحل وهو يغلف على ألة قيتار وأيضا "وان هولد" لبيتر بوغنهاوت، هيكل عملاق فوضوي مصنوع جزئيا من الأشكال القابلة للنفخ مما يجعله في حالة دائمة من عدم اكتمال.