خوليو إغليسياس سيطعن بحكم أثبت أبوته لرجل يبلغ من العمر 43 عاماً

قضت محكمة إسبانية يوم الأربعاء بثبوت أبوة المغني الشهير خوليو إغليسياس لرجل يبلغ من العمر 43 عاماً لتحل بذلك قضية نسب استمرت لثلاثة عقود بعدما رفض المغني الخضوع لاختبار الحمض النووي (دي.إن.إيه).

والرجل هو خافيير سانتشيث-سانتوس وولد عام 1976 لراقصة برتغالية تدعى ماريا إديت سانتوس.

ولا يزال من الممكن الطعن في قرار إثبات النسب، ويبدو أن هذه هي خطوة الفنان القادمة حيث قال محاميه فرناندو فالومير إنهم ماضون في ذلك: "الخطوة التالية هي الاستئناف أمام محكمة المقاطعة وقررنا القيام بذلك."

كما أكد أن الصور التي تجمع سانتوس (والدة خافيير سانشيز سانتوس) مع إغليسياس في صيف عام 1975، ليست دليلاً.

وبلغت مبيعات أعمال إغليسياس (75 عاماً) أكثر من 300 مليون نسخة لأغنيات قدمها بلغات متعددة بلغ عددها 14 لغة مما يجعله أكثر المغنيين اللاتينيين مبيعاً على الإطلاق. وتحول إغليسياس إلى الغناء بعد تعرضه لحادث سيارة عام 1963 أنهى مسيرته الكروية الفتية آنذاك عندما كان يلعب كحارس مرمى لصالح فريق ريال مدريد كاستييا.

ولإغليسياس ثمانية أبناء وهم ثلاثة من زوجته إيزابيل بريسلر وخمسة من زوجته ميراندا ريجنسبرجر، منهم المغني إنريكيه إغليسياس.

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