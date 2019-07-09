وزن الأمتعة في المطار.. معضلةٌ وجد لها مسافر بريطاني حلاّ فانظروا ماذا فعل

وزن الأمتعة في المطار.. امتحانٌ يكرم عنده "المسافر" أو يهان

كانت رحلة سعيدة، إلا أن قضية الوزن الزائد التي واجهت عائلة إيرفين أثناء عودتها من مدينة نيس الفرنسية إلى بلادها، كادت أن تفسد هذه الرحلة وأن تخسر الأب الاسكتلندي المزيد من الأموال ... إلا أن جون إيرفين استطاع أن يجد الحل الأنسب والأوفر، وبالتالي تمكن من العبور مع وزنه الزائد دون أن يدفع "سنتيما واحدا" ...

إليكم التفاصيل ...

كان جون إيرفين من مدينة غلاسكو، إحدى أكبر المدن في اسكتلندا عائدا ليلة الجمعة 5 يوليو/تموز مع عائلته من مدينة نيس إلى البلاد على متن طائرة "إيزي جت"، عندما تم إبلاغه لدى وصوله المطار أن الحقائب التي كانت بحوزته ثقيلة للغاية.

وسرعان ما تفتقت وبدلا من الدفع، فتح إيرفين الحقيبة وبدأ بارتداء الملابس التي كانت بداخلها واحدة تلو الأخرى، وانتهز ابنه غوش هذا الموقف الطريف وقام بتصوير والده وتحميل الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من تويتر وسناب شات.

وقال جوش البالغ من العمر 17 عاما في حديث لصحيفة "ميرور" البريطانية "لقد أنفقنا الكثير في عطلتنا، ولم يرغب والدي أن ينفق المزيد".

وقد وصل جون، 46 عامًا، إلى المطار وهو يرتدي قميصا واحدا فقط، إلا أنه وبعد دقائق عدة، أصبح مثل شطيرة مؤلفة من 15 طبقة تتألف من قمصان وسترات صوفية.

وأضاف جوش الإبن، أن سبب زيادة الوزن يعود إلى أن والده قام بالتسوق أثناء رحلتهم إلى فرنسا واشترى الكثير من الأغراض.

وتابع الإبن أن والده استطاع في النهاية ومن خلال هذه الطريقة أن يكمل طريقه ووصل إلى بر الأمان دون خسائر مادية، إلا أن حراس الأمن كانوا في انتظاره بعد أن لفت شكله المنتفخ انتباههم، وكانوا يتساءلون ماذا يخفي، ما أجبره على خلع جميع الملابس التي قام بارتدائها ليتأكدوا أنه لا يشكل أي خطر، حينها وعندما اقتنعوا، استطاع جون أن يتقدم ووصل إلى الطائرة مع حفنة من الثياب كان يحملها بين ذراعيه.

وأضاف جوش لصحيفة "ميرور" قائلا "تفاجأ والدي عندما أخبرته أنني قمت بتحميل الفيديو وأنه أصبح على الإنترنت، بداية قام بمشاهدته وكان مترددا ومن ثم ضحك، رأى الجانب المسلّي من القصة".

ومع تشديد شركات الطيران للرسوم المفروضة على الأمتعة الزائدة، يلجأ المسافرون وبشكل متزايد إلى اتخاذ إجراءات غريبة وأحيانا صارمة لتجنب الدفع.

موقف آخر على خطوط "توماس كوك" الجوية

في أبريل/نيسان، تبرعت امرأة بحوالي تسعة كيلوغرامات من الثياب، لتجنب تكلفة إضافية بقيمة 84 دولارًا على خطوط "توماس كوك" الجوية من المملكة المتحدة إلى جزر الكناري.

وقالت تتالي وين "ارتديت أربعة فساتين، وزوجين من السراويل، وربطت ثوبًا حول عنقي، وتنورة، وزوجين من الأحذية أيضًا، وسترة صوفية".

والمزيد من المحاولات

هذا وفي العام الماضي أيضا، تم توقيف رجل كان متجها من ريكيافيك، عاصمة آيسلندا إلى لندن، حيث مُنع من السفر على متن الخطوط الجوية البريطانية لمحاولته ارتداء عشرة قمصان وثمانية أزواج من السراويل، بدلاً من دفع رسوم الأمتعة الزائدة بقيمة 125 دولارًا.

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