سفرٌ فاعتقالٌ فترحيلُ... هكذا انتهت رحلة المطربة البريطانية جوس ستون في طهران

نشرت المطربة البريطانية جوس ستون، مقطع فيديو مصور عبر صفحتها الرسمية على موقع انستغرام تشرح من خلاله تفاصيل ما حدث معها بعد أن تم اعتقالها وترحيلها من قبل السلطات الإيرانية فور وصولها إلى البلاد لإحياء حفل.

وعلقت ستون قائلة "حسناً، ذهبنا إلى إيران، تم اعتقالنا ثم ترحيلنا".

وتابعت الفنانة الشهيرة البالغة من العمر 32 عاما، إن "آخر بلد كان ضمن القائمة كان إيران، كنا ندرك أنه لا يمكن إجراء حفل موسيقي عام في البلاد لأنني امرأة وهذا غير قانوني في هذا البلد، أنا شخصياً لا أتخيل الذهاب إلى سجن إيراني ولا أحاول تغيير سياسات البلدان التي أزورها ولا أرغب في تعريض الآخرين للخطر".

وأضافت: "السلطات الإيرانية لم تصدق أننا لم نخطط لتقديم عرض عام وكسر القوانين المتبعة في البلاد ومخالفتها، لذا تم وضعنا ضمن القائمة السوداء بعد مناقشات طويلة كما احتجزونا حتى الصباح قبل أن يتم ترحيلنا".

ووصفت ستون هذه اللحظة "بالصعبة وأنها حطمت قطعة صغيرة من قلبها".

ونوّهت إلى أن السلطات المحلّية التي كانت معنية بمعالجة الموضوع تعاملت معهم بكثير من الاحترام، وأبدت بالغ أسفها عمّا جرى إلى أن تم إيصالهم إلى الطائرة.

وكانت ستون قد نشرت في وقت سابق صوراً لها وهي تستقل طائرة متجهة إلى جزيرة كيش الإيرانية في الخليج العربي، وهي منطقة اقتصادية حرة يتاح لجميع الجنسيات السفر إليها.

وسافرت ستون خلال هذا العام إلى سوريا لأداء حفلة هناك، وقالت في وقت لاحق إنها كانت "سعيدة للغاية ولم يحدث شيء سيء".

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