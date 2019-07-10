معدلات التضخم هبطت في مصر بمعدل 9.4% في حزيران

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن هوى إلى 9.4 بالمئة في يونيو/حزيران من 14.1 بالمئة في مايو أيار.

وعلى أساس شهري، انكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8 بالمئة في يونيو/حزيران، مقابل تضخم بلغت نسبته 1.1 بالمئة في مايو/أيار.

ومن المنتظر أن تظهر آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة المصرية منذ أيام قليلة على كافة السلع والخدمات وستنعكس على أرقام التضخم الخاصة بشهر يوليو/تموز والتي ستُعلن في أغسطس/آب.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجيات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار المواد الأساسية والوقود والدواء والمواصلات.

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