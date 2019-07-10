مغني الراب الأمريكي جاي زي.. خبير إستراتيجي في صناعة الماريجوانا

دخل مغني الراب الملياردير جاي زي صناعة القنب التي تنمو بشكل سريع حيث سيتولى منصبا في شركة كاليفا بولاية كاليفورنيا الأمريكية بصفته خبيرا استراتيجيا.

وقالت الشركة الخاصة، التي تأسست في سان هوزيه في عام 2015، يوم الثلاثاء إن جاي زي دخل معها شراكة طويلة الأمد سيركز فيها على الاتجاه التوسعي والمبدع للشركة.

وأضافت الشركة في بيان أن مغني الراب، الذي سيكون منصبه الرسمي لديها هو كبير خبراء العلامة التجارية، سيزيد أيضا من جهوده المتعلقة بالعدالة الاجتماعية من خلال زيادة تدريب السجناء السابقين على الوظائف.

وقال جاي زي في بيان "نريد القيام بأمر رائع ونستمتع في نفس الوقت، ونقدم الخير".

وساعد جاي زي في وقت سابق من العام في تأسيس جماعة معنية بالعدالة الجنائية تدعى (تحالف الإصلاح) بهدف المساعدة على إخراج مليون أمريكي من السجون خلال السنوات الخمس المقبلة بإطلاق سراح مشروط أو مع وضعهم تحت المراقبة.

ويبلغ جاي زي من العمر 49 عاما وهو متزوج من المغنية الشهيرة بيونسيه ووصفته مجلة فوربس في يونيو حزيران بأنه أول من يصبح مليارديرا من نجوم الهيب هوب بفضل الاستثمار في الملابس والشمبانيا وخدمة أوبر لنقل الركاب ومن خلال شركته (روك نيشن) للترفيه.

وهو أحدث شخصية شهيرة تنضم لقطاع الماريجوانا مع التوسع في إباحة استخدامها للأغراض الترفيهية ليشمل 11 ولاية بينها كاليفورنيا.

فقد امتلك مغني الراب سنوب دوج علامة تجارية هي (ليفس باي سنوب)، ودشنت الممثلة ووبي جولدبرج خطا لمنتجات الماريجوانا الطبية المخصصة للتقلصات المصاحبة للطمث في عام 2016.

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