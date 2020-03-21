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العالم

وفاة مغني الكانتري كيني رودجرز عن 81 عاما

محادثة
بقلم:  يورونيوز
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وفاة مغني الكانتري كيني رودجرز عن 81 عاما
حقوق النشر  Mark Humphrey/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
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توفي مغني الكانتري كيني رودجرز الذي امتدت مسيرته الفنية ستة عقود عن عمر 81 عاما وفق ما أعلنت عائلته الجمعة.

وقالت في بيان "توفي رودجرز بسلام في المنزل لأسباب طبيعية محاطا بعائلته".

وقالت الأسرة إنها تخطط لمراسم خاصة صغيرة "في ظل حالة الطوارئ الوطنية التي يفرضها وباء كوفيد 19".

واشتهر رودجرز الحائز جائزة غرامي ثلاث مرات بأغنيات كثيرة ابرزها "ذي غامبلر" و"لوسيل" و"آيلاندز ان ذي ستريم".

في العام 2018 ألغى رودجرز حفلاته الأخيرة لجولته الوداعية بسبب مخاوف صحية.

بدأ رودجرز المولود في ولاية تكساس، مسيرته في أواخر الخمسينات وسرعان ما انطلق في عالم الموسيقى وأصبح من أبرز الموسيقيين في العالم.

برز رودجرز أيضا من خلال تعاونه مع دولي بارتون وظهوره ضمن أفلام وبرامج تلفزيونية من بينها "ذي مابيت شو".

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