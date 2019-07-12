ألبانيا تعتقل مقاتلا روسيا من داعش

قالت الشرطة الألبانية، الجمعة، إن مواطنا روسيا متهما بقتال قوات الحكومة السورية لحساب تنظيم الدولة الإسلامية اعتقل في ألبانيا وسيسُلم إلى موسكو.

وقالت الشرطة إن الرجل يبلغ من العمر 34 عاما وعرفته بالحروف الأولى من اسمه (آر.إم) ولد ونشأ في منطقة نوريلسك بروسيا ودخل ألبانيا بشكل غير مشروع بعد أن أمرت محكمة في جمهورية الشيشان في أبريل نيسان 2015 باعتقاله لانتمائه لجماعة إرهابية.

وقالت الشرطة في بيان "في يونيو 2013، غادر هذا المواطن روسيا متوجها إلى سوريا وانضم إلى الجماعة المسلحة غير القانونية المعروفة باسم الدولة الإسلامية وكان عضوا نشطا في القتال ضد قوات الحكومة في سوريا".

وأضافت أن وحدة مكافحة الإرهاب في البلد العضو بحلف شمال الأطلسي أمضت عدة أشهر تحاول تعقب الرجل المطلوب من فرع الشرطة الدولية "إنتربول" في موسكو وتحديد هويته.

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