تركيا تعلن بدء وصول أول أجزاء منظومة إس-400 الصاروخية الروسية

قالت وزارة الدفاع التركية إن أنقرة تسلمت اليوم الجمعة الأجزاء الأولى من نظام الدفاع الصاروخي إس-400 في خطوة ستؤدي إلى تصعيد التوتر مع الولايات المتحدة التي حذرت من فرض عقوبات بسبب الصفقة. وأضافت في بيان أن الشحنة وصلت إلى قاعدة مورتيد خارج أنقرة وهو ما دفع الليرة التركية للهبوط مقابل الدولار من 5.683 إلى 5.712.

وفي بيان منفصل قالت إدارة الصناعات الدفاعية التركية إن "تسليم أجزاء من النظام سيستمر في الأيام القادمة".

وأضافت "بمجرد أن يصبح النظام جاهزا تماما سيبدأ استخدامه بالطريقة التي حددتها الجهات المعنية".

تأكيد روسي

من جهتها، أفادت وكالة الإعلام الروسية بأن الهيئة الروسية الاتحادية للتعاون الفني العسكري أكدت اليوم الجمعة أنها بدأت تسليم منظومة إس-400 الدفاعية الصاروخية لتركيا وأن التسليم سيستمر بحسب جدول زمني متفق عليه.

وفي الشهر الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في قمة مجموعة العشرين إن الولايات المتحدة لا تعتزم فرض عقوبات على أنقرة لشرائها نظام إس-400. وقال ترامب إن تركيا لم تلق معاملة عادلة لكنه لم يستبعد فرض عقوبات.

وتقول الولايات المتحدة إن نظام إس-400 لا يتناسب مع شبكة حلف شمال الأطلسي الدفاعية وقد يعرض المقاتلات الشبح من طراز إف-35 للخطر وهي الطائرات التي تساعد تركيا في تصنيعها وتعتزم شراءها.

وفي ظل العقوبات الأمريكية المحتملة فربما تواجه تركيا استبعادها من برنامج المقاتلات إف-35 وهي خطوة رفضها أردوغان. لكن واشنطن بدأت بالفعل إجراءات لإخراج أنقرة من البرنامج وأوقفت تدريب طيارين أتراك على المقاتلة في الولايات المتحدة.

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