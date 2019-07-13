إسبانيا

خمسة جرحى في اليوم السابع من مهرجان الركض مع الثيران بإسبانيا

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
خمسة جرحى في اليوم السابع من مهرجان الركض مع الثيران بإسبانيا
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قال الصليب الأحمر يوم السبت إن خمسة أشخاص نقلوا للمستشفى للعلاج من إصابات لحقت بهم في اليوم السابع من مهرجان سان فيرمين السنوي لركض الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.

وفي كل صباح في الفترة من السابع من يوليو تموز إلى الرابع عشر من الشهر يصطف آلاف الاشخاص، يرتدي كثيرون منهم قمصانا بيضاء وأوشحة حمراء، في الشوارع الضيقة للمدينة التي يعود تاريخها للعصور الوسطى للركض مع الثيران في تقليد مستمر منذ قرون.

وفي مطاردة لمسافة 875 مترا تركض ستة ثيران ذات نزعة هجومية من حظيرتها إلى حلبة المصارعة بينما يحاول البعض الذي يركض بجوارها تفادي الإصابة بقرون الثيران أو السقوط تحت حوافرها.

وقال الصليب الأحمر إن الثيران لم تصب اي من العدائين الذين شاركوا في المهرجان يوم السبت وأوضح أن شخصين أصيبا في الذراع نتيجة السقوط واصيب آخران بكدمات في الرأس بينما اصيب الأخير في الصدر.

ويقتل المصارعون الثيران في وقت لاحق من اليوم في حلبة المصارعة.

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