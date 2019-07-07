شاهد: جرحى خلال سباق سان فيرمين للثيران في إسبانيا

جرح خمسة أشخاص على الأقل خلال افتتاح مهرجان سان فيرمين لمصارعة الثيران في مدينة بامبلونا شمالي إسبانيا. وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن شخصين أصيبا جراء تعرضهما لنطح الثيران، وإن الأخطر إصابة يعالج في المستشفى الرئيسي في المنطقة، الذي دخله إثر السباق الذي دام دقيقتين واحدى وأربعين ثانية. وكان المتسابقون ركضوا مع الثيران على مسلك مسافته 850 مترا، حتى حلبة مصارعة الثيران وسط المدينة. ويستمر المهرجان تسعة أيام، يعدو خلاله المتسابقون صباح كل يوم مع الثيران لتي يتم قتلها ظهرا. ويجلب المهرجان حوالي مليون زائر سنويا.

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