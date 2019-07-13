مكتب بروكسل

انتشال جثّة متسلّق بولندي قُتل في جبال الألب بإيطاليا

 محادثة
بقلم:  Hassan Refaei 
انتشال جثّة متسلّق بولندي قُتل في جبال الألب بإيطاليا
حجم النص Aa Aa

انتشلت فرقة إنقاذ إيطالية في جبال الألب جثّة متسلِّق بولندي كان سقط داخل شقِّ بعمق 25 متراً صباح يوم الجمعة الماضي ما أدى إلى وفاته.

وأوضحت فرقة الإنقاذ أن المتسلّق قد هوّى داخل فجّ جليدي عميق إثر انهيار ثلجي بالقرب من الجزء العلوي من الجانب الجنوبي من جبل بريثورن القريب من منطقة سيرفينيا.

وبعد أن انتشل فريق الإنقاذ الجثة، اتصلوا بطائرة مروحية قامت بنقل الجثّة إلى مشرحة في مستشفي سيرفينيا.

والجدير بالذكر أن العديد من مستلقي الجبال قتلوا أو أصيبوا بجروح أثناء صعودهم لجبال الألب، وتعدّ العواصف والانهيارات الثلجية الحوادث الأخطر التي تصادف متسلقي الجبال.

للمزيد في "يورونيوز":