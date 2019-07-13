انتشال جثّة متسلّق بولندي قُتل في جبال الألب بإيطاليا

انتشلت فرقة إنقاذ إيطالية في جبال الألب جثّة متسلِّق بولندي كان سقط داخل شقِّ بعمق 25 متراً صباح يوم الجمعة الماضي ما أدى إلى وفاته.

وأوضحت فرقة الإنقاذ أن المتسلّق قد هوّى داخل فجّ جليدي عميق إثر انهيار ثلجي بالقرب من الجزء العلوي من الجانب الجنوبي من جبل بريثورن القريب من منطقة سيرفينيا.

وبعد أن انتشل فريق الإنقاذ الجثة، اتصلوا بطائرة مروحية قامت بنقل الجثّة إلى مشرحة في مستشفي سيرفينيا.

والجدير بالذكر أن العديد من مستلقي الجبال قتلوا أو أصيبوا بجروح أثناء صعودهم لجبال الألب، وتعدّ العواصف والانهيارات الثلجية الحوادث الأخطر التي تصادف متسلقي الجبال.

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