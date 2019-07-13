مقتل 13 شخصا على الأقل في هجوم شنته حركة الشباب الصومالية

أكد ضابط شرطة أن قوات الأمن الصومالية أنهت هذا السبت هجوما شنه خلال ليل الجمعة مقاتلون من حركة الشباب الإسلامية المتشددة على فندق بمدينة كيسمايو الساحلية وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 13 قتيلا. وقال رائد الشرطة محمد عبدي لوكالة رويترز عبر الهاتف من كيسمايو "العملية انتهت" مضيفا: ""حتى الآن نعرف أن 13 شخصا ماتوا. تم إنقاذ كثيرين. والمهاجمون الأربعة قًتلوا بالرصاص".

وكان أفراد من تلك الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة قد اقتحموا الفندق بعد استهدافه بسيارة ملغومة يوم الجمعة في الوقت الذي كان فيه شيوخ قبائل ونواب مجتمعين لمناقشة الانتخابات المحلية المقبلة.

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