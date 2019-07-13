شاهد: عملية جراحية لإنقاذ أفعى الكوبرا من سهم "قاتل"

قام فريق من الأطباء البياطرة بإسعاف أفعى من فصيلة الكوبرا بعد أن اخترق سهم خشبي جسمها. الفريق البيطري تمكن من السيطرة على الأفعى واستخدم أدوية لتعقيم جسمها وتخليصها من السهم الذي اخترق النصف السفلي من جسدها وذلك خلال عملية جراحية تطلبت الكثير من التركيز.

وقال الاطباء إن حالة الكوبرا كانت خطيرة وإنها كانت تعاني بسبب صعوبة التنفس وكانت شبه مشلولة في نصفها السفلي

وأشار الأطباء إلى أنهم عمدوا على قص السهم الخشبي إلى قطع صغيرة قبل البدء في عملية ازالته من الافعى.

وعقب إخراجه قام الفريق البيطري بمداواتها وإجراء بعض الأشعة للتأكد من أن الأمور على ما يرام.

وقال سوبهوندا وهو أحد أعضاء جميعة لمساعدة الثعابين في الهند إن الناس عادة ما تهاجم الثعابين، لكن في هذه الحالة وبعد ان قام شخص بطعن الكوبرا بسهم خشبي حاول مساعدتها وجلبها إلى الاطباء لمساعدتها وهي المرة الأولى من نوعها.

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