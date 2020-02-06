شاهد: مراسلة أسترالية مغامرة تنهي تقريرها بصحبة أفعى تلتف على كتفها

تحولت مراسلة أسترالية تنقل الأخبار والأحداث إلى حدث بحد ذاتها بعد خوضها مغامرة قصيرة في سبيل المهنة تنطوي على مخاطرة كبيرة.

فقد أثارت مراسلة شبكة nine في مدينة واغا واغا في ولاية نيو ساوث ويلز، سارة كاوت، دهشة وترقب المشاهدين عندما ظهرت في أحد تقاريرها التي كانت تعدها عن الوقاية والسلامة من الأفاعي، وأفعى تلتف على كتفها.

لتكشف كاوت لاحقاً خلال استضافتها في برامج تلفزيونية ما حصل وراء الكواليس.

وقالت كاوت إن الأفعى كانت تتحرك بجانب رقبتها ولدغت الميكروفون التي كانت تحمله أكثر من مرة، وأضافت: "كنت في حالة رعب لأن يدي كانت قريبة جداً من النقطة التي كانت الأفعى تلدغها".

وتظهر كاوت فزعة في لقطات فيديو، وتتوجس وتصرخ مع كل حركة للأفعى.

إلا أن المراسلة الشجاعة واصلت تسجيل الفقرة الختامية من تقريرها بهدوء وثبات.

وما لبثت كاوت أن أنهت الفقرة حتى صرخت بالمسؤول عن الثعبان، الذي كان يقف في مكان قريب منها، أن يأخذه ويبعده عنها.