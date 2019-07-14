العثور على جثة رجل متحللة في شقة فرنسية بعد 11 عاماً من وفاته

عثرت الشرطة الفرنسية، الأربعاء الماضي، على جثة عجوز (متحللة) في إحدى الشقق من مدينة نانت الواقعة إلى غرب البلاد. وتقول المصادر إن تواريخ صلاحية المواد الاستهلاكية التي وجدت في براد الشقة تشير إلى أن الرجل توفي في العام 2008، أي منذ أحد عشر عاماً.

وكان مالك الشقة هو الذي أبلغ الشرطة، وهو يقول إن الشكوك لم تساوره خلال السنوات الإحدى عشرة التي فاتت، لأن المستأجر كان يدفع الإيجار دائماً. وبعد مراجعة المصرف، تبيّن سريعاً أن الإيجار كان يدفع عبر حوالة مصرفية أوتوماتيكية، وكذلك فواتير أخرى.

ونقل موقع "فرانس بلو" الإخباري أن الرجل من مواليد 1929 وكان يعيش وحيداً، إضافة إلى أنه كان مقطوعاً من شجرة. ورغم أن الشرطة تتوقع أن تكون وفاة الرجل طبيعية، إلا أنها فتحت تحقيقاً في القضية لتحديد سبب الوفاة.

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