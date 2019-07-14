شاهد: ضابط شرطة أميركي ينقذ رضيعة من الموت

عندما أوقف أحد ضباط الشرطة الأميركيين سيارة مسرعة في ولاية كارولاينا الجنوبية، أمس، الجمعة، لم يكن يعرف أن الإجراءات الروتينية التي يقوم بها في هذه الحالات، ستتحول إلى عملية إنقاذ طارئة.

إذ تبيّن للضابط ويليام كيمبرو أن رايلي، الطفلة الرضيعة التي تبلغ 12 يوماً من العمر، وكانت ترافق أفراداً من أسرتها في السيارة، كادت أن تختنق بعد أن شربت الرضّاعة (زجاجة من الحليب).

وبحسب الصور التي وردتنا من شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية اليوم، السبت، وتم عرضها في برنامج المحطة الشهير "اليوم"، توثق آلة التصوير الموضوعة على جسم الشرطي عملية إنقاذ رايلي، إذ نراه يضعها على مهل في حضن والدتها، ويتأكد من نبضها، ويحدّثها من دون توقف.

وبعد تربيت خفيف على بطن الرضيعة، يُسمع صوت بكائها، فتستعيد أنفاسها.

وتقول مراسلة "إن بي سي" إنه بعد ذلك وصل الإسعاف، وقال أحد المسؤولين الطبيين إن الطفلة بحالة جيدة، متشكراً الضابط على ردّة الفعل السريعة والضرورية.

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