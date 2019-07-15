هونغ كونغ: صانعة للمواهب وحاضنة للتكنولوجيا

عندما يفكر الناس في الأعمال التجارية في هونغ كونغ، عادة ما يذهب فكرهم إلى التمويل ولكن ماذا عن التكنولوجيا المتقدمة؟

وفي هذا الخصوص، نلقي نظرة على بعض شركات التكنولوجيا التي اتخذت القرار الاستراتيجي بتأسيس نفسها هنا.

و لو تحدثنا عن " سايبر بورت Cyberport"، مركز التكنولوجيا الرقمية الرائد في هونغ كونغ فاننا نتحدث عن وجود أكثر من 1300 شركة كبيرة وصغيرة، على غرار شركة فين فابريك FinFabrik.

فلوريان شبيغل ، المؤسس المشارك ومدير شركة" فين فابريك FinFabrik":

"أعتقد أن شركة cyberport متمسكة بنجاحها، لإصرارها على التجربة و الاستمرارية رغم الفشل، مع العلم أن شركة "سايبر بورت" مهمة للغاية في مجال تعزيز الشركات الناشئة".

يورونيوز: هونغ كونغ تصنع المواهب أليس كذلك؟

سبيغل فلورين مؤسس شركة فين فابريك:

"هونغ كونغ رائعة وهي صانعة للمواهب، خاصة بالنسبة لشركة مثلنا. نحن ننخرط في المعاملات الكمية وهذا الأمر يتطلب خبرة عالية. لدينا مجموعة كبيرة يمكننا الوصول إليها، هنا في هونغ كونغ، نحن حريصون على التوظيف باستمرار".

"شركتنا جزء من خطة أعمال إقليمية تربط بين الشركات و منطقة الخليج الكبير الذي يشمل مدينة شنتشن المزدهرة، إنها تعتبر قوة صناعية، حيث يوجد 70 مليون مستهلك.

إريك تشان ، كبير موظفي البعثات العامة، لشركة سايبربورت :

"انه الوقت الملائم للشركات الجديدة، فمع السياسة المتبعة ومخطط مدير منطقة الخليج يوجد الان العديد من التبادلات والتفاعلات التجارية بين المنطقة وهونغ كونغ".

يدعم مجلس هونغ كونغ للإنتاجية، المشروعات العامة والخاصة، بما في ذلك بعض المركبات ذاتية القيادة، إلى جانب تكييف الروبوتات مع التكنولوجيا الجديدة، وأيضا الزراعة المائية والصحة والتكنولوجيا الرياضية.

هنا حديقة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، التي تضم مخابر لشركات التكنولوجيا الحيوية سريعة النمو، التي تعمل على تطوير وسائل توفير أدوية العيون باستخدام الموجات فوق الصوتية بدلاً من الإبر.

جان إنجلز ، المؤسس المشارك ، تقنية الأثيرونية:

"لديهم الكثير من منح البحث، للشركات الناشئة، منح بدء التشغيل والعديد من المنح التعاونية مع الجامعات المحلية وغيرها، وفيما يتعلق بالتواصل مع المستثمرين، لدينا مساحات مكتبية للإيجار وبعض إمكانيات الاتصال الأخرى" .

"تعتبر منطقة الخليج الكبير، نقطة استقطاب للغاية بالنسبة لنا، وهي منطقة مهمة أيضًا بخصوص إنتاج أجهزتنا الطبية".

حديقة هونغ كونغ للعلوم هي المكان الذي تقوم فيه شركة Siemens الأوروبية العملاقة بتطوير تكنولوجيا المدن الذكية لتحسين القدرة على الحركة واستخدام ذكاء فائق الطاقة وإدارة حركة المرور بشكل أكثر فاعلية، وذلك باستخدام المدينة كملعب.

إريك تشونغ ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيمنز هونج كونج:

"هونغ كونغ هي المكان الأفضل والأنسب لتطوير المدينة الذكية، كما أن حديقة هونغ كونغ للعلوم رائدة في مجال تنوع الأعمال والنظام الإيكولوجي".

"هنا نقوم باختبار ما يسمى مستشعر القطب البصري الذي ينقل مجموعة واسعة من البيانات للإدارة".

"أعتقد أن معظم الناس هنا في هونغ كونغ يعملون بجد، ويعرفون جيدا متى يأخذون قسطا من الراحة بعد العمل".

فلوريان شبيغل ، المؤسس المشارك ومدير شركة" فين فابريك FinFabrik":

"أنا أحب الرياضة، وفي هونغ كونغ، يمكنني المشي لمسافات طويلة في الطبيعة الخضراء، أنا أتنزه كل أسبوع بالدراجة خارج المدينة، في الحدائق الطبيعية. هذا رائع جدا إنه جزء من جمال وروعة هونغ كونغ".