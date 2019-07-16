بعد شهادته بقضية فساد.. رئيس جنوب أفريقيا السابق يقول إنه مهدد بالقتل

قال رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما يوم الثلاثاء إنه تلقى تهديداً بالقتل بعد شهادته في تحقيق بشأن الفساد.

وقال زوما في التحقيق يوم الاثنين إنه كان ضحية مكيدة للتخلص منه وإن أجهزة مخابرات أجنبية وحكومة الفصل العنصري في التسعينيات ربما تقف وراء المؤامرة.

ومثل زوما أمام التحقيق مرة أخرى يوم الثلاثاء وقال إن مساعده الشخصي تلقى مكالمة هاتفية في ساعة متأخرة ليل الاثنين من متصل مجهول هدد بقتل زوما وأبنائه.

ولم يصدر تعليق فوري عن الشرطة.

وأطاح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بزوما في فبراير شباط 2018 وتولى سيريل رامابوسا الرئاسة خلفاً له. وينفي زوما ارتكابه أي مخالفة خلال فترة رئاسته التي امتدت تسع سنوات.

ويتحرى التحقيق مزاعم بأن زوما سمح لثلاثة من أصدقائه بنهب موارد الدولة والتأثير في اختيار مسؤولين لمناصب كبيرة بالحكومة.

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