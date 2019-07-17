نيجيريا تضاعف آلام تونس وتخطف المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

خسرت تونس أمام نيجيريا، اليوم، الأربعاء، ضمن المواجهة على المركز الثالث، في التصفيات النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بهدف نظيف. وافتتح النيجيريون التسجيل في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عبر هدف سجّله لاعب الوسط أوديون إيغالو.

واستغل لاعب الوسط ارتباك الحارس معز بن شريفية خلال تمريرة عرضية ليسجّل الهدف الوحيد في المباراة بسهولة.

وأصيب إيغالو ليخرج من الملعب ولكنه نجح بتعزيز صدارته لترتيب الهدافين في البطولة، برصيد خمسة أهداف، وهو ويتفوق بهدفين على الجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو ماني اللذين سيخوضان النهائي بعد غد الجمعة.

وخسرت نيجيريا 2-1 من الجزائر بهدف قاتل سجله محرز من ضربة مباشرة في مواجهة نصف النهائي، بينما خسرت تونس 1-صفر أمام السنغال بهدف بالخطأ في الوقت الإضافي.