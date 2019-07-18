إعلام أميركي: أنقرة تعبر عن "قلقها" من قرار واشنطن بخصوص مشروع إف-35

ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن شبكة سي. إن. إن الأميركي، أن المتحدث باسم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عبر عن "قلق" بلاده اليوم، الخميس، من قرار واشنطن استبعاد تركيا من برنامج المقاتلة "إف-35".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه المتحدث باسم إردوغان مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون.

وكان كل من البيت الأبيض ووزارة الدفاع قد قالا يوم أمس، الأربعاء، إنهما سيبدآن إجراء سحب مشاركة تركيا من البرنامج بعد تسلمها أجزاء من منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية.

ونقلت سي. إن إن عن إبراهيم كالين المتحدث باسم إردوغان قوله إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، العضوين في حلف شمال الأطلسي، لا يمكن أن تبقى جيدة في ظل مثل تلك الإملاءات المفروضة من جانب واحد.