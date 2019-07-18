مجلس النواب الأمريكي يصادق على إجراء تحقيق في تجارب عسكرية على الحشرات

دعا الكونغرس الأمريكي إلى إجراء تحقيق في ما إذا كان انتشار مرض "لايم" في الولايات المتحدة، له علاقة بتجارب أجرتها وزارة الدفاع على القراد وغيرها من الحشرات.

ووافق الكونغرس على مقترح العضو الجمهوري من نيو جيرسي، "كريس سميث"، القاضي بتكليف المفتش العام بوزارة الدفاع بإجراء تحقيق حول ما إذا كانت الولايات المتحدة "استخدمت القراد والحشرات كسلاح بيولوجي بين عامي 1950 و 1975، والتثبت ما إذا قد تسرب بعضها خارج المختبرات.

وقال سميث إن مقترحه مستوحى من عدد من الكتب والمقالات التي تشير إلى أنه تم إجراء أبحاث مهمة في منشآت الحكومة الأمريكية بما في ذلك فورت ديتريك، ماريلاند، وبلوم آيلاند، نيويورك، لتحويل القراد والحشرات الأخرى إلى أسلحة بيولوجية".

وأثار كتاب نشره في مايو/ أيار الكاتب العلمي بجامعة ستانفورد ، "كريس نيوبي"، أسئلة حول جذور مرض "لايم" الذي يصيب 400 ألف أمريكي كل عام.

الكتاب بعنوان "التاريخ السري لأمراض "لايم" والأسلحة البيولوجية" ، يستشهد الكاتب بموت الباحث السويسري بمرض "لايم"، ويلي بورغدورفر.

عمل بورغدورفر ، الذي توفي عام 2014 ، كباحث في الأسلحة البيولوجية في الجيش الأمريكي، وقال إنه كُلف بمهمة تربية البراغيث والقراد والبعوض والحشرات الأخرى الماصة للدماء، وإصابتها بفيروسات لنشر الأمراض البشرية.

ويقول كريس بيوبي إن وباء لايم كان تجربة عسكرية خاطئة، عادت على أمريكا بالوباء.

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