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الصين

فيديو: مجهول يطعن بسكين الممثل الصيني الشهير سايمون يام عدة طعنات خلال افتتاح محل تجاري

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بقلم:  Euronews 
الممثل الصيني سايمون يام
الممثل الصيني سايمون يام -
حقوق النشر
أ ف ب
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هاجم مجهول في هونغ كونغ السبت الممثل العالمي ومنتج الأفلام سيمون يام وقام بطعنه خلال حفل إعلان عن افتتاح محل تجاري، المصادر الإعلامية الرسمية الصينية ذكرت أن حياة الممثل لا يتهددها خطر

وأظهر حساب خدمة "ويبو" على تويتر رجلا يلبس كنزة سوداء يسارع باتجاه المسرح ويهاجم يام بسكين بمدينة زونغشان جنوب مقاطعة غواندونغ بالصين.

ونقل الممثل البالغ من العمر 64 عاما الى المستشفى للعلاج من جروح في يده وبطنه دون ان تشكل خطرا على حياته بحسب المصادر الطبية.

وتبحث الشرطة عن المعتدي لكنها تعتقد أن يام كان ضحية شبهه لشخص كان يريد الجاني مهاجمته.

وحل يام السبت ضيفا في حفل افتتاح محل "إيزيهوم" ووقف على مسرح ينتظر حضور مدراء الشركة لتسليمه هدية، قبل أن يهم رجل ويطعنه