تعرض ضابط شرطة بريطاني لعملية طعن "مرعبة" خلال إجراء روتيني

تعرّض ضابط شرطة بريطاني (30 عاماً) لعملية طعن متكرّر يوم أمس، الأربعاء، في العاصمة لندن، خلال مهمة روتينية ليلية، أوقف خلالها شاحنة صغيرة في منطقة ليتون شرق المدينة.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، نقل الشرطي إلى مستشفى لندني قريب وحالته حرجة.

وتضيف رويترز أن شرطياً آخر أوقف المعتدي وهو رجل في العقد الخامس من العمر. ووصفت هيئة الإذاعة البريطانية المهاجم عند انقضاضه على الشرطي بالرجل "المسعور".

وأضافت "تحولت عملية تفتيش روتينية إلى فيلم رعب" فيما غردت وزيرة الداخلية، بريتي باتل، عبر حسابها على تويترK وقالت إنها "مرعوبة لأقصى الحدود من عملية الطعن المروّعة".

وقالت الشرطة إنه لا شيء يشير إلى أن الهجوم له علاقة بالإرهاب.

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