شاهد: تعبئة كبيرة للسيطرة على حرائق وسط البرتغال

أسفرت الحرائق التي تشهدها منطقة كاستيلو برانكو بالبرتغال عن إصابة 12 مدنيا و8 من رجال الإطفاء، الذين يناضلون منذ السبت لإخماد الحرائق التي تشهدها البرتغال. واستأنفت طائرات ومروحيات مخصصة نشاطها، اليوم الأحد، لدعم أكثر من 1000 رجل إطفاء.

ودعت السلطات البرتغالية سكان المناطق المنكوبة إلى مغادرة قراهم في حال استمرار الحرائق. وأكد لويس بيلو كوستا قائد الدفاع المدني في منطقة الوسط أنه وبسبب صعوبة الأرض لم تتمكن فرق الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بشكل كامل في فيلا دي راي بل.