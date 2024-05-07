فيديو. فلسطينيون يشقون طريقهم وسط الدمار ويسافرون من منطقة إلى اخرى للحصول على رغيف خبز

يقود أبو خليل دراجته وسط الدمار الذي لحق بمدينة غزة للوصول إلى مخبز يأمل أن يشتري منه الخبز لعائلته. ينتظر هناك لساعات في صفوف طويلة، وقد يحالفه الحظ أحيانا، ويعاكس ما يتمناه كثيرا.

ويعيش الفلسطيني، الذي تتألف أسرة من 12 فردًا، في شقة مستأجرة بعد أن تعرض منزله للدمار بشكل الجزئي جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ابنة خليل المصابة بالسرطان، والتي تعاني أيضا من مشاكل طبية في القصبة الهوائية، اعتادت أن تذهب إلى إسرائيل لتلقي العلاج، لكنها تعيش الآن مع والديها وطفليها في المنزل نفسه.

خليل هو المعيل الوحيد في الأسرة، وهو يسافر إلى المخبز كل يوم تقريبًا، حتى تتمكن أسرته من تناول الطعام.