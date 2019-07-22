لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

فرنسا

عاجل

ماكرون: دول الاتحاد الأوروبي تتفق على آلية جديدة لمواجهة تدفق المهاجرين

 محادثة
بقلم:  Euronews  مع رويترز
ماكرون: دول الاتحاد الأوروبي تتفق على آلية جديدة لمواجهة تدفق المهاجرين
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين إن نحو 14 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي وافقت على "آلية تضامن" جديدة اقترحتها ألمانيا وفرنسا لتوزيع المهاجرين في أنحاء الاتحاد.

وكان وزراء الخارجية والداخلية في دول الاتحاد الأوروبي اجتمعوا في باريس لمناقشة الهجرة والمسائل الأمنية.

وقال ماكرون للصحفيين "في ختام اجتماع هذا الصباح، عبرت 14 دولة عن موافقتها من حيث المبدأ على الوثيقة الفرنسية الألمانية".

وأضاف ماكرون أن فرنسا طلبت من الحكومة الليبية ضمان إنهاء احتجاز المهاجرين في ليبيا واتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان سلامتهم.

إقرأ المزيد على يورونيوز:

منظمتان أوروبيتان تستأنفان أعمال إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط

شاهد: المهاجرون يعانون الأمرين في مراكز الحجز الليبية