وفاة يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين وفاة المدير العام للوكالة يوكيا أمانو، وذلك في وقت كان يستعد فيه لترك منصبه بسبب مرض غير محدد.

وتوفي الياباني أمانو عن عمر 72 عاما، وكان يتولى منصب المدير العام للوكالة منذ عام 2009 خلفا لمحمد البرادعي، وقاد المنظمة التابعة للأمم المتحدة خلال فترة شهدت جهودا دبلوماسية مكثفة متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وكان يستعد لترك المنصب في مارس آذار، قبل فترة طويلة من موعد انتهاء ولايته الثالثة المؤلفة من أربع سنوات، والتي كان من المفترض أن تنتهي يوم 30 نوفمبر تشرين الثاني 2021.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر أيلول الماضي خضوع أمانو لإجراء طبي لم تحدده. وقال دبلوماسيون إن طبيعة مرضه ظلت أمرا يحظر الحديث عنه داخل الوكالة، لكنه كان يبدو أكثر وهنا مع كل ظهور على الملأ.

وقالت أمانة الوكالة في إشعار "تأسف أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإعلان بعميق الأسى عن وفاة المدير العام يوكيا أمانو".

ولم يحدد الإشعار إطارا زمنيا لاختيار من سيخلفه، لكن السباق على المنصب بدأت ملامحه تتشكل منذ الأسبوع الماضي عندما أتضح أنه سيتنحى مبكرا.

ويسعى رفائيل جروسي مندوب الأرجنتين لدى الوكالة لتولي المنصب، ويقول دبلوماسيون إن كورنيل فيروتا، كبير منسقي الوكالة ومندوب رومانيا والذي يعد فعليا مديرا لمكتب أمانو، سيخوض السباق على الأرجح. وقد ينضم آخرون إلى المنافسة.

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