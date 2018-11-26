رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يحذر الدول الموقعة على الاتفاق النووي من عواقب وخيمة

وقال صالحي للصحفيين، على هامش ندوة حول التعاون النووي في بروكسل: "أتمنى أيضا أن يتحول الموقف السياسي الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا إلى أفعال".

وأضاف: "إذا انهار (الاتفاق) فإن الوضع سيتغير بالتأكيد وسيكون كل شيء في حالة اضطراب".

كما قال صالحي إنه يعتقد أن الاتحاد الأوروبي "يبذل قصارى جهده" وإنه في طريقه إلى الوفاء بوعوده.

حتى إن انسحبت واشنطن

واستضاف الاتحاد الأوروبي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في ندوة حول التعاون النووي تهدف إلى إظهار دعمه المستمر للاتفاق، بعد استئناف العقوبات الأمريكية التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية هذا الشهر.

ويأمل الاتحاد الأوروبي وغيره من الموقعين على الاتفاق في إقناع طهران باحترام القيود التي فرضها الاتفاق على برنامجها النووي، حتى وإن انسحبت واشنطن وحرمت إيران من العديد من المزايا الاقتصادية.

ويبذل الاتحاد الأوروبي جهودا عدة لإنقاذ العلاقات التجارية مع طهران، بما في ذلك اقتراح إنشاء آلية خاصة للمعاملات بغير الدولار الأمريكي.

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مهمة معقدة للغاية

وقال ميغيل أرياس كانيتي، مفوض المناخ والطاقة في أوروبا، في مؤتمر صحفي مشترك مع صالحي: "لا ينبغي أن يشك أحد في مستوى الطموح السياسي والتصميم من جانب الدول الأعضاء المعنية، ولاسيما فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة على تنفيذ الآلية الخاصة".

وأضاف: "هذه مهمة معقدة للغاية وفريدة من نوعها، والعمل عليها يتقدم خلال الأيام والأسابيع الماضية".