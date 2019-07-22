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الهند

مهمة فضائية هندية لدراسة القطب الجنوبي للقمر

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
مهمة فضائية هندية لدراسة القطب الجنوبي للقمر
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أطلقت الهند صاروخا إلى الفضاء يوم الاثنين حاملا مركبة إلى القمر في مهمة هي الأكثر طموحا للبلاد لتعزيز وضعها بصفتها قوة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء منخفضة التكلفة.

وإذا نجحت المهمة التي تصل تكلفتها إلى عشرة مليارات روبية (146 مليون دولار)، فإنها ستمكن الهند من إجراء دراسات عن وجود مياه على القطب الجنوبي للقمر. ولم تهبط على سطح القمر سوى الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وانطلق الصاروخ الذي يحمل مركبة الفضاء غير المأهولة تشاندرايان-2 من مركز فضائي بجنوب الهند وسط ابتهاج الآلاف من متابعي الحدث كما أظهر بث تلفزيوني مباشر. وتأخر الإطلاق أسبوعا بسبب مشكلة فنية.

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