تأجيل إطلاق المركبة الفضائية الهندية "تشاندريان 2" والسبب عطل فني

قالت وكالة الفضاء الهندية إنها أجلت إطلاق ثاني مهمة لها إلى القمر في الساعات الأولى من صباح الاثنين بسبب "مشكلة فنية" تم رصدها قبل أقل من ساعة من إطلاق المركبة تشاندريان 2.

وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية على تويتر إن"موعد الإطلاق الجديد سيتم إعلانه في وقت لاحق".

منظمة أبحاث الفضاء الهندية بتغريدة لها على تويتر

وكان من المقرر إطلاق تشاندريان 2 في الساعة 09.21 مساء بتوقيت جرينتش أو الساعة 02.51 بالتوقيت المحلي في أكثر المهام الفضائية الهندية تعقيدا على الإطلاق حسب وصف رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية.

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