شاهد: طائرة حربية ليبية تهبط اضطراريا على الطريق في بلدة جنوبي تونس

قالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء وشهود إن طائرة حربية ليبية هبطت اضطراريا يوم الاثنين في بلدة بني خداش في محافظة مدنين جنوب تونس.

وأضافت الوكالة التونسية الرسمية أن الطائرة الحربية لم يكن على متنها سوى الطيار، الذي تحفظت عليه وحدات عسكرية طوقت المكان.

وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان: "تم الانتباه إلى اختراق طائرة ليبية للمجال الجوي التونسي بمنطقة بني غزال جنوب مدنين، وقد تم في الحين تفعيل منظومة الأهبة العملياتية لاعتراضها والتعرف عليها، غير أن هذه الطائرة اضطرت للهبوط بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين قبل الوصول إليها".

وأضافت الوزارة أن طائرة عسكرية تونسية تدخلت، واتضح أن الطائرة الحربية ليبية من طراز إل-39 ويقودها ضابط طيار برتبة عقيد، قال في أولى تصريحاته إنه اضطر للهبوط على التراب التونسي بسبب عطب.

ونفت قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة أن تكون الطائرة تابعة لها. ولم يتسن الحصول على تعليق لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر. وبدأ الجيش الوطني الليبي هجوما مطلع أبريل نيسان لانتزاع السيطرة على طرابلس. وأظهرت صورة نشرت على موقع تويتر على الانترنت وقوف الطائرة على جانب الطريق.

وقال شهود إن الطائرة التي نشروا صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هبطت على جانب الطريق في بني خداش وأحاطت بها سيارات مدنيين توقفت لمشاهدة ما حدث.

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