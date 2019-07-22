تقارير عن صفقة ضخمة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بخصوص نيمار وبيل

يتوضح مستقبل اللاعب الويلزي، غاريث بيل، شيئاً فشيئاً في ريال مدريد، خصوصاً بعد إعلان مدرب النادي، زين الدين زيدان، نهاية الأسبوع الماضي، أن الإدارة تعمل على الملف المتعلق برحليه.

وقال زيدان بعد المباراة التي خسرها النادي الملكي أمام بايرن ميونخ الألماني (3-1) ضمن مواجهات الكأس الدولي للأبطال، مساء الأحد، "بيل لم يكن في التشكيلة لأن الإدارة تعمل على ملف رحيله" قبل أن يضيف "لا شيء شخصياً، وليس عندي أي شيء شخصي ضدّه، ولكني أتخذ القرارات... ورحيله أفضل للجميع".

وفيما صدرت تقارير إعلامية تتحدث عن اهتمام أحد الأندية الصينية ونادي توتنهام بخدمات بيل (الأمر الذي نفاه وكيل اللاعب الويلزي)، قالت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" التي تصدر في كتالونيا إن "الإدارة الملكية عرضت بيل إضافة إلى مبلغ 90 مليون يورو على باريس سان جيرمان الفرنسي، لقاء خدمات البرازيلي نيمار".

غير أن الصحيفة تضيف أن نيمار، رغم العرض الكبير الذي قد يتلقاه من مدريد، يرغب في العودة إلى صفوف النادي الكتالوني الذي غادره بصفقة خيالية.

وبحسب المصدر نفسه، إن قيمة النجم الويلزي الحالية تبلغ نحو 60 مليون يورو، أي أقل بخمسة وثلاثين مليون يورو عن الصفقة التي وصل بها من توتنهام إلى مدريد.

وتحيل الصحيفة أسباب انخفاض قيمة اللاعب إلى الإصابات المتكررة التي تعرض لها مؤخراً، بحيث لم يتمكن من اللعب موسماً كاملاً خلال وجوده في العاصمة الإسبانية.

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