هدف هاري كين يقود توتنهام إلى نهائي كأس أودي على حساب ريال مدريد

فاز توتنهام الإنجليزي على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 1-0 في مواجهة نصف النهائي التي جمعت بين الطرفين ضمن بطولة كأس أودي 2019 التي تستضيفها مدينة ميونخ الألمانية.

وارتكب الظهير الأيسر، البرازيلي مارسيلو، خطأ فادحاً، قاد تمريرةً لم تكن لتصل، من البلجيكي إدين أزار، إلى مهاجم تونتنهام هاري كين، الذي أسكن الكرة في الشباك.

وجاء هدف النادي الإنجليزي بعد عدّة محاولات. وفي الشوط الثاني حاول ريال مدريد التعديل ولكن محاولاته باءت بالفشل. وسيلتقي توتنهام في النهائي بايرن ميونيخ الألماني الذي سحق فنربخشة التركي اليوم بنتيجة 6 - 1 في مواجهة نصف النهائي الثانية.

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