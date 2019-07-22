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الهند

إنقاذ قرابة 60 شخصا كانوا محاصرين داخل مبنى حكومي شب به حريق في الهند

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
دخان يتصاعد إثر حريق في مبنى بمدينة مومباي الهندية
دخان يتصاعد إثر حريق في مبنى بمدينة مومباي الهندية -
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رويترز
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قالت السلطات الهندية إنه تم إنقاذ نحو 60 شخصا من مبنى حكومي مؤلف من تسعة طوابق اشتعلت فيه النار، الاثنين، في مدينة مومباي العاصمة المالية للهند.

وقال مسؤول بإدارة الإطفاء إن "عملية الإنقاذ تمت تقريبا، نفتش جميع طوابق المبنى لمعرفة ما إذا كنا قد تركنا أي شخص".

وكان الحريق قد شب في الطابقين الثالث والرابع اللذين يضمان مكاتب شركة إم.تي.إن.إل الحكومية للاتصالات مما دفع الموظفين للصعود إلى سطح المبنى.

وقام بعملية الإنقاذ فريق مؤلف من 175 إطفائيا و14 سيارة إطفاء.

وكانت السلطات المحلية قدرت في بادئ الأمر أن 100 شخص ربما يكونون محاصرين داخل المبنى.

رويترز
رافعة لرجال الإطفاء تحمل أفرادا كانوا محاصرين داخل المبنى الذي نشبت فيه النيرانرويترز

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