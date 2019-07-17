الهند

الفيضانات تهدد الملايين في الهند بسبب الأمطار الموسمية

 محادثة
بقلم:  Euronews  مع رويترز
قرويون ينقلون على قارب الى مكان آمن في قرية غمرتها مياه الفيضانات في ولاية آسام في شمال شرق الهند يوم 15 تموز/يوليو 2019. تصوير: أنور هازاريكا
قرويون ينقلون على قارب الى مكان آمن في قرية غمرتها مياه الفيضانات في ولاية آسام في شمال شرق الهند يوم 15 تموز/يوليو 2019. تصوير: أنور هازاريكا -
حقوق النشر
رويترز
حجم النص Aa Aa

قالت الحكومة يوم الأربعاء إن الفيضانات والسيول باتت تهدد ملايين المواطنين في شمال شرق الهند مع تزايد القلق إزاء القدرة على توفير إمدادات الغذاء والمياه حتى مع تراجع حدة هطول الأمطار.

ونزح أكثر من 4.7 مليون شخص في ولاية آسام، ويعيش الآلاف منهم على أقل قدر من إمدادات الغذاء فضلا عن المياه الملوثة.

وكانت ولاية آسام هي أكثر المناطق تضررا في الهند غير أن السيول ضربت نيبال وبنجلادش المجاورتين.

ولقي 153 شخصا على الأقل حتفهم في الهند ونيبال وبنجلادش كما اجتاحت الفيضانات مناطق في باكستان.

للمزيد على يورونيوز:

11 جنديا ضمن ضحايا انهيار مبنى جراء الأمطار الغزيرة شمال الهند

العاصفة "باري" تهدد لويزيانا وهبوط إنتاج النفط الخام بأميريكا بنحو 73 بالمئة

شاهد: عملية إنقاذ رجل سبعيني وكلبه من فيضانات "باري" في الولايات المتحدة