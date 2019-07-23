شاهد: قيادته بتهور أرشدت الشرطة على مخدرات بقيمة 125 مليون يورو

قاد سائق متهور الشرطة الأسترالية إلى اكتشاف مخدرات قيمتها 200 مليون دولار أسترالي (125 مليون يورو) بطريق الخطأ عندما صدم بسيارته المحملة بأكثر من 270 كيلوغراما من الميثامفيتامين سيارة دورية تقف خارج مركز للشرطة في إحدى ضواحي سيدني.

وأظهرت لقطات صورتها كاميرا دائرة تلفزيونية مغلقة أن الرجل، وعمره 28 عاما، صدم سيارة الدورية غير المأهولة بعربة "فان" كانت محملة بالمخدرات في إيستوود بشمال المدينة صباح الاثنين ليهشم مقدمة سيارة الشرطة قبل أن يفر مسرعا، لكن الشرطة أمسكت به بعد ساعة من الحادث.

صورة توضح سيارة الشرطة المحطمة بعد اصطدام سيارة فان محملة بالميثامفيتامين يقودها سائق متهور بسيارة الشرطة في سيدني رويترز

وقالت الشرطة إن تفتيش السيارة التي كان يقودها الرجل كشف عما يصل إلى 273 كيلوغراما من الميثامفيتامين، ونشرت الشرطة لقطات مصورة للمخدرات المعبأة بعناية في صناديق من الورق المقوى والموضوعة في صندوق السيارة.

وأضافت الشرطة في بيان أن قيمة المخدرات تقدر بنحو 200 مليون دولار أسترالي.

وألقي القبض على السائق ووجهت له اتهامات بنقل المخدرات والقيادة المتهورة ومن المقرر مثوله أمام المحكمة يوم الثلاثاء.

تطالعون ايضا على يورونيوز:

كوريا الجنوبية تطلق رصاصات تحذيرية على طائرة روسية انتهكت مجالها وتهدد برد أقوى إذا تكرر الأمر

فوضى في حركة القطارات بإيطاليا بسبب حريق

المغرب يتحول عن التعريب ويعزز مكانة اللغة الفرنسية في المدارس