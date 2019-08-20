منشطات "ترامب" و"بوتين" تغمر النوادي الليلية في نيوزيلندا وتعرض حياة شبابها للخطر

بعد بريطانيا وأستراليا تواجة نيوزيلندا اليوم خطر سلالة جديدة من عقاقير "الإكستازي" وهي نوع من المنشطات التي تحمل جرعات مضاعفة وتسمى أيضاً حبوب النشوة، أو حبوب السعادة، إلا أنها هذه المرة تحمل أسماء شديدة الغرابة والدهشة.

فـ "ترامب " و"بوتين" و"دونكي كونغ" و"المعاقب" هي الأسماء الجديدة التي أطلقها مروجو هذه الأنواع الجديدة على الحبوب التي غزت النوادي الليلية في نيوزيلندا وباتت تشكل خطرا حقيقيا يهدد حياة الناس في البلاد، وتحذر منه السلطات بشكل كبير.

وذكرت السلطات في نيوزيلندا، أن مسؤولي الجمارك صادروا خلال العام الحالي حوالي 440 كيلوغراما (880 رطلا) من العنصر النشط MDMA، مقارنة بـ 4.1 كيلوغرام فقط تم ضبطها في العام 2015 وفقًا لما ذكرته صحيفة New Zealand Herald.

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وتأتي التحذيرات في نيوزيلندا من خطورة تناول مثل هذه الحبوب، والتي حملت أسماء رؤساء دول عظمى مثل إسم الرئيس الإمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن أكدت الأبحاث أن نفس هذه الجرعات كانت السبب وراء سقوط العديد من القتلى في أستراليا والمملكة المتحدة.

هذا وتم اختبار حبوب "المعاقب"_ Punisher ، وتبين أن هذه الحبوب تحتوي على 330 مليغرام من عقار "إم دي إم إيه"، أي أنها تحتوي على 5 أضعاف حبوب الإكستازي العادية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة NZ Drug روس روس بيل، إن هذه الأقراص ظهرت في الأسواق النيوزيلندية، وحذر المستخدمين من التأثير غير المتوقع لهذه الأدوية.

عقار الإكستازي أو عقار النشوة هو مخدر منشط عادة ما يتم تعاطيه على شكل كبسولات أو حبوب وقد شاع استخدامه بين العديد من شباب العصر.

ويستغرق هذا العقار حوالي نصف ساعة حتى يمكنه التأثير على جسم المتعاطي ويستمر خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلي 6 ساعات، هذا ويتم إضافة مجموعة من المركبات الكيميائية والمواد المصنعة الضارة إلي تلك المادة، مما يجعله من المواد الضارة التي يتناولها الإنسان والتي تعرضه لخطر الإصابة بمجموعة من الأعراض، والأمراض القاتلة.

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