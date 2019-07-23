شاهد: المبارزة بالسيف وركوب الخيل في مهرجان إيفانوفا الروسي

تمتع زوار مهرجان ايفانوفا الدولي لركوب الخيل في منطقة موسكو، بمشاهد مثيرة خلال منافسات المبارزة بين الفرسان على شاكلة معارك صراع العروش، وذلك على مدى نهاية الأسبوع.

وتستمر فعاليات المهرجان طيلة ثلاثة أيام. وهذه هي السنة الثانية التي ينظم فيها المهرجان، الذي تخللته عروض مثيرة، منها معركة يخوضها الفرسان للسيطرة على خصومهم عن طريق المبارزة بالسيوف.

ويقول متفرجون إن العروض التي شاهدوها هي تقليد لما كان يجري في العهود القديمة، وبعيدا عن المهرجان، لا يمكن أن يعيشوا أجواءها إلا من خلال قراءة الكتب.

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