شاهد : قوقاز روسيا يستعرضون مهاراتهم على ظهور الخيول

عرض القوزاق في روسيا مهاراتهم في ركوب الخيل والسيف والمصارعة، في مهرجان تقليدي في مدينة روستوف أون دون الجنوبية.

وبارك كاهن أرثوذكسي المشاركين في المسابقات التي شملت أداء الحركات المثيرة والرقص واستخدام السيوف على ظهور الجياد.

واستمتع المتفرجون أيضا بالتعرف على تاريخ القوزاق من خلال الأطباق التقليدية في معرض الطعام والحرف اليدوية.

ويقول منظمو المهرجان إن هدفه هو الحفاظ على الثقافة ونقل التقاليد إلى الجيل القادم.

ويصادف احتفال هذا العام، الذي بدأ منذ عشر سنوات، الذكرى المئوية لانتفاضة دون القوزاق ضد القوات السوفياتية عام 1919.

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وكان القوزاق ذات يوم حرس الحدود في روسيا. وكانوا جماعة اجتماعية ذات حكم ذاتي من المحاربين الموالين للقيصر الروسي وخدموا في وحدات خاصة من الجيش الروسي، لكنهم واجهوا في وقت لاحق الاضطهاد بما في ذلك القتل المنهجي والترحيل على أيدي الشيوعيين بعد الثورة الروسية.