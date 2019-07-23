شاهد: ترامب يفاجئ عروسين باقتحام حفل زفافهما في نيو جيرسي

فوجئ لويس كابون وعروسه باقتحام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحفل زفافهما وتهنئتهما في نادي مدينة ترامب للغولف في نيو جيرسي يوم السبت الماضي.

وأظهر مقطع فيديو التقطه شقيق العريس بواسطة هاتفه علامات الاندهاش والانبهار على وجه العروسين والحضور إثر دخول ترامب المفاجئ.

وقال شقيق كابون: "لقد كانت لحظة مميزة بالنسبة لأخي وعروسه لأنهما من أشد أنصار ترامب".

وأضاف شقيق كابون إنه رأى أفراد الأمن السري للرئيس في المنطقة يوم الزفاف إلا أنه لم يتصور أن ذلك سيعني دخول ترامب إلى حفل زفاف شقيقه.

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