صور وفيديو.. محمد بن راشد حاكم دبي يحتفل بزفاف أبنائه الثلاثة

احتفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، بزفاف أبنائه الثلاثة، الشيوخ حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، يوم الخميس، في مركز دبي التجاري العالمي.

وحضر الحفل شيوخ الإمارات، محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وحاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، وحاكم عجمان حميد بن راشد النعيمي، وحمد بن حمد الشرقي حاكم الفجيرة، وسعود بن راشد المعلا حاكم أم القيوين، وسعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة.

ويشغل أبناء الشيخ محمد بن راشد مناصب قيادية في الدولة، فحمدان بن محمد هو ولي عهد دبي، ومكتوم بن محمد نائب حاكم دبي، وأحمد بن محمد يشغل منصب رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بحسب ما جاء في وكالة أنباء الإمارات.

وعلى حسابه في تويتر غرد ولي عهد أبو ظبي:"ببالغ السعادة والفرح ... أبارك لأخي محمد بن راشد زفاف أنجاله حمدان ومكتوم وأحمد.. تكتمل اليوم فرحة العيد بهذا العرس الوطني الذي نزفُّ فيه أبناءنا ونفرح بهم ومعهم..أهنئ أبنائي متمنيا لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.. دامت الأفراح عامرة البيت الإماراتي."

محمد بن زايد يلتقط الصور خلال حفل الزفاف:

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