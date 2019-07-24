وزارة الدفاع الصينية: أمريكا تقوض الاستقرار العالمي

قالت الصين يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تقوض الاستقرار الاستراتيجي العالمي من خلال توسيع نطاق الانفاق العسكري وبيع أسلحة لتايوان.

ونشرت وزارة الدفاع الصينية التعليقات في ورقة بيضاء.

وقالت إن القضايا المتعلقة بتايوان أصبحت أكثر‭‭‭ ‬‬‬حدة وأوضحت أن القوى الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان تمثل أخطر تهديد مباشر للسلام والاستقرار في مضيق تايوان.

ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على مبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 2.2 مليار دولار.

وقالت الوزارة إن الصين لم تقدم أي وعود بالتخلي عن استخدام القوة في مضيق تايوان إذا دعت الضرورة.

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