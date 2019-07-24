لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

الصين

وزارة الدفاع الصينية: أمريكا تقوض الاستقرار العالمي

 محادثة
بقلم:  Euronews  مع رويترز
وزارة الدفاع الصينية: أمريكا تقوض الاستقرار العالمي
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

قالت الصين يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تقوض الاستقرار الاستراتيجي العالمي من خلال توسيع نطاق الانفاق العسكري وبيع أسلحة لتايوان.

ونشرت وزارة الدفاع الصينية التعليقات في ورقة بيضاء.

وقالت إن القضايا المتعلقة بتايوان أصبحت أكثر‭‭‭ ‬‬‬حدة وأوضحت أن القوى الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان تمثل أخطر تهديد مباشر للسلام والاستقرار في مضيق تايوان.

ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على مبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 2.2 مليار دولار.

وقالت الوزارة إن الصين لم تقدم أي وعود بالتخلي عن استخدام القوة في مضيق تايوان إذا دعت الضرورة.

للمزيد على يورونيوز:

الصين: الإسلام لم يكن المعتقد الأصلي للإيغور ونسبهم للأتراك خطأ

روسيا وأمريكا ستدرسان زيادة القيود على الأسلحة النووية قد يشمل الصين أيضا