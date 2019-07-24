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كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تحتجز طاقم سفينة روسية

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بقلم:  Besan Zarzar  مع رويترز
الجنرال في الجيش نو كوانغ تشول ، وزير القوات المسلحة الشعبية لكوريا الديمقراطية ، يقف مع وفد من وزارة الدفاع الروسية برئاسة نائب الوزير ألكسندر فومين بعد محادثات في بيونغ يانغ
الجنرال في الجيش نو كوانغ تشول ، وزير القوات المسلحة الشعبية لكوريا الديمقراطية ، يقف مع وفد من وزارة الدفاع الروسية برئاسة نائب الوزير ألكسندر فومين بعد محادثات في بيونغ يانغ -
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رويترز
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قالت السفارة الروسية في كوريا الشمالية يوم الأربعاء إن كوريا الشمالية تحتجز طاقم سفينة صيد مؤلف من 15 روسيا واثنين من كوريا الجنوبية بسبب انتهاكها للوائح الدخول. و أضافت السفارة الروسية في العاصمة بيونغ يانغ عبر صفحتها على فيسبوك إن خفر السواحل الكوري الشمالي احتجز الطاقم يوم 17 يوليو تموز وإنهم محتجزون حاليا في فندق بمدينة وونسان مع سفينة صيدهم .

وذكرت السفارة نقلا عن وزارة الشؤون الخارجية في كوريا الشمالية أن الطاقم محتجز "لخرقه قواعد الدخول والبقاء" في البلاد. هذا ولم يكن لدى متحدثة باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تعليق فوري بشأن احتجاز اثنين من أبناء كوريا الجنوبية.

وسمحت كوريا الشمالية يوم الاثنين لمسؤولين من القنصلية الروسية بمقابلة الطاقم. وقال المسؤولون الروس إن أفراد الطاقم بصحة جيدة. كما قالت السفارة الروسية إنها "على اتصال دائم" مع حكومة كوريا الشمالية وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحل الأمر.

يذكر أن روسيا حافظت على علاقات وثيقة نسبيا مع كوريا الشمالية وظلت شريكا تجاريا منتظما. وسعت كوريا الجنوبية لتخفيف التوتر مع جارتها الشمالية، لكن مواطنيها ما زالوا ممنوعين من الذهاب إلى كوريا الشمالية دون إذن من الحكومة في سول.

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