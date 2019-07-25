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أفغانستان

مقتل 12 شخصاً على الأقل في ثلاثة انفجارات هزت العاصمة الأفغانية

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
موظفون ينقلون مصابا جراء انفجار في كابول رويترز
موظفون ينقلون مصابا جراء انفجار في كابول رويترز
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قال مسؤولون إن ثلاثة انفجارات وقعت في العاصمة الأفغانية كابول يوم الخميس أحدها أصاب حافلة تقل موظفين حكوميين مما أدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل.

وأضاف المسؤولون أن خمسة من موظفي وزارة التعدين والبترول قتلوا وأصيب عشرة في الهجوم على الحافلة، فيما قتل سبعة وأصيب أكثر من 20 في الانفجار الثاني.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية في كابول "في البداية انفجرت قنبلة مغناطيسية مثبتة في حافلة صغيرة ثم فجر انتحاري نفسه قرب موقع هجوم الحافلة ووقع الانفجار الثالث حينما فجر مسلحون مجهولون سيارة".

وأضاف "من الممكن أن يرتفع عدد القتلى جراء الانفجارات الثلاثة".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات التي وقعت بينما كان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد يجتمع مع مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في كابول.

وتسعى واشنطن إلى التفاوض على اتفاق لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مقابل عدد من الضمانات الأمنية من جانب حركة طالبان بينها التعهد بألا تصبح أفغانستان ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية.

ومن المتوقع أن تبدأ الجولة الثامنة من المحادثات هذا الشهر في قطر.

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