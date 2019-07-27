مقتل ثمانية وإصابة 60 في زلزال وهزات ارتدادية ضربت جزراً في الفلبين

قالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث إن زلزالاً وهزات ارتدادية وقعت في جزر قبالة شمال الفلبين يوم السبت وأدت إلى مقتل ثمانية‭ ‬أشخاص وإصابة 60 آخرين.

وذكرت بيانات الحكومة الفلبينية إن زلزالاً مبدئياً بلغت قوته 5.4 درجة وقع بجزر باتانيس أعقبه بعد فترة وجيزة تابع بلغت قوته 5.9 درجة. ووقع تابع كبير آخر بعد فترة وجيزة. وقال ريكاردو جالاد المدير التنفيذي لوكالة مواجهة الكوارث لرويترز إن الزلزال الأول قتل خمسة أشخاص في حين قُتل ثلاثة أشخاص في الهزات الارتدادية.

وقالت وكالة مواجهة الكوارث إنها أرسلت فرقاً طبية وفرقاً للإنقاذ إلى الجزر التي تقع في منتصف الطريق بين جزيرة لوزون الفلبينية الرئيسية وتايوان.

وقال جالاد إن الجيش أرسل أيضاً طائرة لنقل إمدادات وإجلاء الجرحى.

للمزيد على يورونيوز:

الإمارات تسجن فلبينيا 10 سنوات بتهمة الانتماء لداعش

اندونيسيا تعتقل متشددا ينتمي لداعش كان يخطط لشن هجمات في عيد الاستقلال

دوتيرتي: لن أُحاكم أو أمثل أمام محكمة إلا في الفلبين