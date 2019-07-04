زلزال قوته 6.4 درجة يهز جنوب كاليفورنيا وتقارير عن وقوع أضرار

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الخميس إن زلزالا قويا بلغت شدته 6.4 درجة ضرب جنوب كاليفورنيا قرب مدينة ريدجكريست على بعد نحو 320 كيلومترا شمال شرقي مدينة لوس أنجليس.

وأضافت الهيئة أن الزلزال، الذي قالت في البداية إن شدته تبلغ 6.6 درجة، كان سطحيا جدا إذ كان على عمق نحو 8.7 كيلومتر فقط مما زاد من تأثيره.

وتلا الزلزال العديد من التوابع في المنطقة. وشعر سكان في مناطق بعيدة عن مركزه مثل لوس أنجليس بالهزة.

وأفادت تقارير امريكية محلية وقوع أضرار دون ان تحددها حتى الآن.

وتقع كاليفورنيا على ما يسمى بحزام النار في المحيط الهادي وكل المناطق التي يمر بها معرضة للزلازل.

ولم يتسن الوصول بعد إلى السلطات في منطقة ريدجكريست للتعليق.

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