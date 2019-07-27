شاهد حجم الكوارث الرهيبة التي خلفتها موجة الحرارة الشديدة في مناطق متفرقة من العالم

كبيرة هي الأضرار التي خلفتها موجة الحرارة العالية التي اجتاحت العالم في الفترة الأخيرة، حيث انهمر طوفان من المياه على بلدة زيرمات السويسرية في أحد أكثر الأيام حرارة خلال العام، ما تسبب في ذوبان الأنهار الجليدية.

ورصدت مقاطع لفيديو سيلًا من المياه الرمادية عبر مجرى مياه في المدينة يندفع بشكل سريع.

وصرح عمدة المدينة لوسائل الإعلام المحلية بأن سبب الفيضان هو على الأرجح ذوبان الأنهار الجليدية فوق البلدة.

كما تحولت سماء ألسكا إلى اللون البرتقالي، وامتلأ الهواء بالدخان، جراء اندلاع حرائق هائلة في الغابات بالقرب من مدينة رامبرت.

يظهر مقطع الفيديو، تم تصويره من قبل مكتب إدارة الأراضي في ألاسكا وإطفاء الحرائق، عمال الطوارئ يصارعون ألسنة اللهب الضخمة.

فيما أصاب الدخان الناجم عن الحرائق، مدينة فيربانكس الواقعة تحت القطب الجنوبي، ببعض من أسوأ أنواع تلوث الهواء في العالم، مما أجبر العديد من السكان على الدخول في منازلهم وعدم مغادرتها.

وأفاد المركز الوطني للحرائق بألسكا، أن حوالي 40 حريقًا كبيرًا قد اشتعل في أكثر من 32 هكتارعبر ولاية ألاسكا. وشهدت الولاية أكثر من 400 حريق هائل حتى الآن،هذا العام، مع اندلاع حرائق جديدة كل يوم.

ومع ارتفاع درجة حرارة الأرض، ارتفعت درجة الحرارة في جبال الآلب بنسبة 1.8 درجة في السنوات ال 70 الماضية، حيث يناقش العلماء التدابير اللازمة لمنع ذوبان الأنهار الجليدية بهذه السرعة.

وتسببت موجة الحرارة الأخير في مزيد من ذوبان الأنهار الجليدية، حيث قال أندرياس باودر عالم الجليد: "إننا نفقد من ستة إلى ثمانية أمتار من طول الأنهار الجليدية كل عام بسبب الذوبان. وبحلول نهاية هذا القرن، لن ترى أي نهر جليدي هنا، لقد تراجعت الأنهار الجليدية إلى مناطق أعلى أقل حرارة".

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